Царицын под асфальтом. Реконструкция площади Павших Борцов вскрыла историю

Масштабные строительные работы в центре Волгограда — на площади Павших Борцов — пока приостановлены. Строители наткнулись в ходе реконструкции на фрагменты построек времён Царицына. Эта новость вызвала немалый общественный резонанс.
На руинах Царицына.
Так, часть горожан и экспертов уверены: власти поспешили с проведением работ, в итоге мы рискуем навсегда утратить ценные артефакты. Старинная кирпичная кладка, чугунные крышки люков, полуразрушенные своды, остатки фундаментов — всё это можно увидеть сейчас на реконструируемой площади.
Напомним, что в ходе строительства Александро-Невского собора подтвердилось наличие под землёй не только фундаментов, но целых фрагментов старинных построек. Это не удивительно: ранее здесь находился центр Царицына.
«Центр Волгограда — это историческое место, массивный культурный слой, — говорит политолог, общественный деятель Елена Шаркова. — Стоило бы начать реконструкцию как минимум с археологических раскопок, привлечения комиссии экспертов. Необходимо было учесть и мнение горожан, ведь центр города — это наша общая ценность, и решать его судьбу должны не чиновники, а все жители Волгограда».
«Первоначальный проект благоустройства, датированный 2021 годом и прошедший экспертизу, был совершенно иным и затрагивал меньшую площадь, — объясняет председатель совета Общества охраны памятников истории и культуры (ВРО ВОО ВООПИК) Валерий Котельников. — Сейчас концепция в корне поменялась, увеличилась площадь благоустройства, в плане появились новые объекты. Об этом я своевременно уведомил областной комитет охраны объектов культурного наследия, указав на отсутствие экспертного разрешения на проводимые работы, но получил ответ, что такое заключение есть и датировано оно 2021 годом. Но это два разных проекта с изменением границ территорий, увеличением площадей и видов работ. Вновь направил письмо, и сейчас мы ждём ответ, чтобы предпринять дальнейшие действия».
Валерия Котельникова волнует то, что в городе исчезают и другие следы прошлого.
«Исчезли старинные домики по улице Клинской в Ворошиловском районе, уничтожаются исторические здания периода конструктивизма в Кировском районе, держится из последних сил улица Пугачевская с её аварийными, но имеющими бесспорную историческую ценность деревянными домами», — перечисляет он.
Бывший главный архитектор Волгограда Александр Моложавенко говорит о том, как можно совместить интересы новой застройки и сохранить следы прошлого.
«В Севастополе на будущей стройплощадке проводят исследование культурного слоя с применением шурфования, и только после официального отчёта учёных-экспертов на площадку заходят строители», — говорит он.
«Аналогичное отношение практикуют и в Анапе, — говорит архитектор Сергей Сена. — Там застройку предваряют археологические изыскания античного города Горгиппия. В своё время там было принято решение даже строить дома на фундаментах в виде железобетонной плиты, в которой оставляют “окна” для последующей работы археологов».
Сам Сергей Сена выступает с оригинальной идеей использования подвалов всех домов, выходящих на площадь Павших Борцов, как единого круглогодичного общественного подземного пространства с музеями, галереями, кафе. Идея, по его мнению, привлекательная и для туристов, и для горожан, и способная привлечь в Волгоград немало гостей.
В поисках компромисса.
На всё происходящее есть и другая точка зрения — её высказывают многие горожане в ходе обсуждения конфликта в соцсетях:
«Никто не против того, чтобы сохранять историческое прошлое города, но зачем лишать его будущего? — пишет пользователь под ником Олег. — В любом месте Волгограда, где ни копни, мы обязательно наткнёмся на артефакты, ведь это город с большой историей. Но это же не значит, что здесь не должны появляться современные пространства для отдыха, развлечений, комфортной жизни, прогулок с детьми!».
Такую позицию разделяют и другие волгоградцы, которые указывают: жизнь не стоит на месте, и развивать инфраструктуру необходимо. К тому же, по большому счёту, во всём миллионном городе есть лишь одно место для долгих пеших прогулок и отдыха — это набережная. И если появится ещё одна пешеходная зона, тем более в таком месте, где рядом есть и храм, и парк, и театр, и детский центр — горожане за это только скажут «спасибо».
Но пока кипят споры, работы на площади, как мы уже упоминали выше, стоят. Активисты привлекли внимание к ситуации главы СК РФ Александра Бастрыкина. Хочется верить, что компромисс всё же будет найден и работы успеют завершить до дождей и холодов.
«АиФ»-НП" будет следить за развитием событий.