Реконструкция площади Павших Борцов вскрыла историю

Такую позицию разделяют и другие волгоградцы, которые указывают: жизнь не стоит на месте, и развивать инфраструктуру необходимо. К тому же, по большому счёту, во всём миллионном городе есть лишь одно место для долгих пеших прогулок и отдыха — это набережная. И если появится ещё одна пешеходная зона, тем более в таком месте, где рядом есть и храм, и парк, и театр, и детский центр — горожане за это только скажут «спасибо».