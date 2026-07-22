В ДВХМ покажут выставку-вызов метамодернистов

Дальневосточный художественный музей совместно с московской благотворительной организацией Артистическое общество «Ассамблея искусств» открывают выставку-откровение «Русские метамодернисты», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пятнадцать современных мастеров приглашают зрителей стать свидетелями рождения новой главы в истории русского искусства. Они обещают, что это будет событие, которое заставит их переосмыслить настоящее и по-новому взглянуть на будущее.
Экспозиция, объединившая более 70 работ, станет не просто смотром современного искусства, но и вызовом привычным представлениям о реальности, громким заявлением о рождении нового культурного феномена.
История искусств знает моменты, когда тихий бунт художников перерастает в новую эпоху. Подобно тому, как в свое время импрессионисты, авангардисты или символисты меняли оптику взгляда на мир, сегодня группа признанных, но независимых мастеров объявляет о формировании метамодернизма.
Это направление — не просто набор техник, а глубокая реакция на зыбкость и неуверенность нашего времени, попытка найти твердую почву в хаосе современности.
— Мы живем в эпоху тотальной неуверенности, где старые истины рушатся, а новые еще не обретены. Наше поколение выросло на стыке великой классической школы и хаоса цифровой реальности. Метамодернизм — это не уход от мира в абстракцию, а мужество смотреть ему в глаза, сохраняя духовный стержень. Мы не отрицаем прошлое, мы преломляем его через призму сегодняшних тревог, создавая новый язык для разговора о вечном, — отмечает куратор проекта Владимир Назанский.
Проект демонстрирует, что современное искусство в России не только активно существует и развивается, но и обладает прочными духовными и моральными основами, уходит корнями в отечественную художественную школу и опирается на богатую русскую культурную преемственность.