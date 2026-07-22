В ДВХМ покажут выставку-вызов метамодернистов

— Мы живем в эпоху тотальной неуверенности, где старые истины рушатся, а новые еще не обретены. Наше поколение выросло на стыке великой классической школы и хаоса цифровой реальности. Метамодернизм — это не уход от мира в абстракцию, а мужество смотреть ему в глаза, сохраняя духовный стержень. Мы не отрицаем прошлое, мы преломляем его через призму сегодняшних тревог, создавая новый язык для разговора о вечном, — отмечает куратор проекта Владимир Назанский.