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Почти 15 тысяч специалистов выпустили воронежские техникумы и колледжи

Более 80 процентов выпускников СПО уже трудоустроены.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области колледжи и техникумы выпустили около 15 тысяч специалистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Важно, что свыше 80 процентов выпускников СПО уже трудоустроены у ведущих работодателей региона. Самыми массовыми направлениями у остаются информационные системы и программирование, сварка, авторемонт, сельское хозяйство и строительство.

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