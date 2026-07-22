Дом в Красносельском районе введен в эксплуатацию по реновации

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома из двух корпусов общей площадью около 17 тыс. кв. м. Готовая улучшенная отделка квартир полностью соответствует стандартам программы реновации. Часть из них адаптирована для маломобильных жителей — в них расширены коридоры и проемы, размещены увеличенные санузлы с поручнями, а также удобное расположение домофона, глазка, розеток, выключателей и дверных ручек», — цитирует пресс-служба Слободчикова.