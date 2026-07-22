Дом в Красносельском районе введен в эксплуатацию по реновации

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома из двух корпусов общей площадью около 17 тыс. кв. м. Готовая улучшенная отделка квартир полностью соответствует стандартам программы реновации. Часть из них адаптирована для маломобильных жителей — в них расширены коридоры и проемы, размещены увеличенные санузлы с поручнями, а также удобное расположение домофона, глазка, розеток, выключателей и дверных ручек», — цитирует пресс-служба Слободчикова.
По его словам, в доме реализована концепция безбарьерной среды: входные группы и прилегающий тротуар находятся на одном уровне без перепадов высот, а внутри подъездов отсутствуют пороги и ступени. На первых этажах размещены сквозные входные группы с комнатами консьержа и колясочными. Помимо этого, здесь появятся объекты коммерческого назначения. В подземной части оборудован паркинг манежного типа.
Уточняется, что фасады решены в современном контрастном исполнении: для облицовки использованы бетонная плитка кремово-белого цвета и металлокассеты графитово-черного оттенка. Двухслойный утеплитель из минераловатных плит обеспечивает высокую энергоэффективность здания. На прилегающей территории выполнено благоустройство: проведено сезонное озеленение, оборудованы площадки для детей, спорта и отдыха, установлены малые архитектурные формы.
В ведомстве добавили, что единые подходы «Контроля Москвы» к безопасности и надежности строительства, которыми руководствуются инспекторы, обеспечивают столичный стандарт качества.
«Специалисты ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия в течение всего строительного цикла для проверки качества возводимых конструкций и применяемых материалов. По результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии объекта проектной документации», — заключил Слободчиков.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».