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Дом в Красносельском районе введен в эксплуатацию по реновации

В центре столицы, по адресу: ул. Леснорядская, д. 7, введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, построенный в рамках реализации программы реновации, соответствующее разрешение выдал комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

Источник: Magnific

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дома из двух корпусов общей площадью около 17 тыс. кв. м. Готовая улучшенная отделка квартир полностью соответствует стандартам программы реновации. Часть из них адаптирована для маломобильных жителей — в них расширены коридоры и проемы, размещены увеличенные санузлы с поручнями, а также удобное расположение домофона, глазка, розеток, выключателей и дверных ручек», — цитирует пресс-служба Слободчикова.

По его словам, в доме реализована концепция безбарьерной среды: входные группы и прилегающий тротуар находятся на одном уровне без перепадов высот, а внутри подъездов отсутствуют пороги и ступени. На первых этажах размещены сквозные входные группы с комнатами консьержа и колясочными. Помимо этого, здесь появятся объекты коммерческого назначения. В подземной части оборудован паркинг манежного типа.

Уточняется, что фасады решены в современном контрастном исполнении: для облицовки использованы бетонная плитка кремово-белого цвета и металлокассеты графитово-черного оттенка. Двухслойный утеплитель из минераловатных плит обеспечивает высокую энергоэффективность здания. На прилегающей территории выполнено благоустройство: проведено сезонное озеленение, оборудованы площадки для детей, спорта и отдыха, установлены малые архитектурные формы.

В ведомстве добавили, что единые подходы «Контроля Москвы» к безопасности и надежности строительства, которыми руководствуются инспекторы, обеспечивают столичный стандарт качества.

«Специалисты ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия в течение всего строительного цикла для проверки качества возводимых конструкций и применяемых материалов. По результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии объекта проектной документации», — заключил Слободчиков.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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