Остались считанные дни: стали известны даты окончания приема заявлений на бюджет в вузы

Прием документов на бюджетные места в российские вузы на программы бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале «Госуслуги» 27 июля. Льготники, победители олимпиад и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, остальные абитуриенты — до 5 августа. После этих дат наступают «дни тишины»: в этот период нельзя отозвать заявление или подать согласие на зачисление — это позволяет сформировать итоговые приказы.
Прием на бюджет в магистратуру вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа. На платные места документы принимают до 20 сентября. Приемная кампания стартовала 20 июня.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что серьезных преобразований в структуре ЕГЭ не планируется в ближайшие несколько лет. Демонстрационные версии экзаменов появятся до 1 сентября. В содержание предметов, по словам главы ведомства Анзора Музаева, не будут вносить кардинальных правок, однако небольшие корректировки в отдельных заданиях все же возможны.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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