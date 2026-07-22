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Остались считанные дни: стали известны даты окончания приема заявлений на бюджет в вузы

Прием заявлений на бюджет в вузы завершится 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

Прием документов на бюджетные места в российские вузы на программы бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Об этом сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале «Госуслуги» 27 июля. Льготники, победители олимпиад и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, остальные абитуриенты — до 5 августа. После этих дат наступают «дни тишины»: в этот период нельзя отозвать заявление или подать согласие на зачисление — это позволяет сформировать итоговые приказы.

Прием на бюджет в магистратуру вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 августа. На платные места документы принимают до 20 сентября. Приемная кампания стартовала 20 июня.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что серьезных преобразований в структуре ЕГЭ не планируется в ближайшие несколько лет. Демонстрационные версии экзаменов появятся до 1 сентября. В содержание предметов, по словам главы ведомства Анзора Музаева, не будут вносить кардинальных правок, однако небольшие корректировки в отдельных заданиях все же возможны.

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