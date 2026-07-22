Остались считанные дни: стали известны даты окончания приема заявлений на бюджет в вузы

Конкурсные списки появятся на сайтах вузов и портале «Госуслуги» 27 июля. Льготники, победители олимпиад и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, остальные абитуриенты — до 5 августа. После этих дат наступают «дни тишины»: в этот период нельзя отозвать заявление или подать согласие на зачисление — это позволяет сформировать итоговые приказы.