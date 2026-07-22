Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У российского школьника произошел сердечный приступ из-за энергетиков

Во Владивостоке подросток оказался в больнице с сердечным приступом после того, как выпил восемь банок энергетика и стакан кофе.

Во Владивостоке подросток оказался в больнице с сердечным приступом после того, как выпил восемь банок энергетика и стакан кофе. Таким образом молодой человек хотел поднять настроение после ссоры с девушкой, сообщают telegram-каналы.

По данным Mash, за день школьник выпил восемь банок энергетического напитка и запил их эспрессо. Через несколько часов у него подскочило давление, начались тошнота, дрожь в руках и ногах, паническая атака. На следующий день состояние не улучшилось, и подросток обратился в больницу.

Врачи предварительно диагностировали нарушение сердечного ритма и гипертонию. Версию об употреблении наркотиков исключили. Специалисты полагают, что причиной стала передозировка кофеина. Состояние подростка стабилизировано, в будущем ему потребуются консультации педиатра и кардиолога.