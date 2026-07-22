У российского школьника произошел сердечный приступ из-за энергетиков

По данным Mash, за день школьник выпил восемь банок энергетического напитка и запил их эспрессо. Через несколько часов у него подскочило давление, начались тошнота, дрожь в руках и ногах, паническая атака. На следующий день состояние не улучшилось, и подросток обратился в больницу.