«Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции». Глава МВД раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси

Также Кубраков дал поручение до каждого участкового довести и предупредить, что их работа находится под постоянным контролем. И указал, что не должно быть никакого панибратства, плотного контакта с руководителями АПК и попустительства при нарушениях. В противном случае будут проводиться служебные проверки и приниматься самые жесткие решения.