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«Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции». Глава МВД раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси

Глава МВД заявил про позор всей милиции Беларуси из-за двух участковых.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Иван Кубраков раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси, сообщило ведомство.

Так, на селекторном совещании глава МВД сообщил, что в Беларуси выявили двух участковых инспекторов милиции, заключивших незаконные сделки с главами предприятий АПК.

— Самостоятельно заключили договоры с руководителями сельхозпредприятий и заливали их топливо в свои автомобили, что, конечно, не имели права делать. Оба уволены из ОВД, — раскрыл информацию глава ведомства.

При этом Кубраков подчеркнул, что проделана огромная работа по контролю и содействию уборочной кампании. Отметил, что в Беларуси многие подразделения перевели на усиленный вариант несения службы на этот период, и уже есть положительный результат.

— Но из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции, — заявил министр внутренних дел.

Также Кубраков дал поручение до каждого участкового довести и предупредить, что их работа находится под постоянным контролем. И указал, что не должно быть никакого панибратства, плотного контакта с руководителями АПК и попустительства при нарушениях. В противном случае будут проводиться служебные проверки и приниматься самые жесткие решения.

Еще глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.

Кроме того, глава страны подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов. И мы писали, что 21 июля Лукашенко подписал новый указ по топливу в республике.

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