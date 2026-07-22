«Из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции». Глава МВД раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков раскрыл сделку, за которую уволили двух участковых в Беларуси, сообщило ведомство.
Так, на селекторном совещании глава МВД сообщил, что в Беларуси выявили двух участковых инспекторов милиции, заключивших незаконные сделки с главами предприятий АПК.
— Самостоятельно заключили договоры с руководителями сельхозпредприятий и заливали их топливо в свои автомобили, что, конечно, не имели права делать. Оба уволены из ОВД, — раскрыл информацию глава ведомства.
При этом Кубраков подчеркнул, что проделана огромная работа по контролю и содействию уборочной кампании. Отметил, что в Беларуси многие подразделения перевели на усиленный вариант несения службы на этот период, и уже есть положительный результат.
— Но из-за двух негодяев сегодня позор всей милиции, — заявил министр внутренних дел.
Также Кубраков дал поручение до каждого участкового довести и предупредить, что их работа находится под постоянным контролем. И указал, что не должно быть никакого панибратства, плотного контакта с руководителями АПК и попустительства при нарушениях. В противном случае будут проводиться служебные проверки и приниматься самые жесткие решения.
Еще глава МВД сказал, что милиция должна охранять усиленно летом 2026.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал отправлять в армию на границу с Украиной всех, кто не справляется с уборкой урожая в Беларуси.
Кроме того, глава страны подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов. И мы писали, что 21 июля Лукашенко подписал новый указ по топливу в республике.