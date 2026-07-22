Омский суд обязал Минприроды снести скандальную дамбу на Камышловке

Весной 2024 года перекрытие русла привело к подтоплению автомобильной дороги, а также дачных домов и участков в СНТ «Яблонька-2» и СНТ «Горячий ключ». В ходе обследований было установлено, что самовольная насыпь создает подпор воды более трех метров, а часть водопропускных труб оказалась размыта.