Омский суд обязал Минприроды снести скандальную дамбу на Камышловке

Омский районный суд обязал Министерство природных ресурсов и экологии Омской области демонтировать незаконную дамбу, перекрывающую русло реки Камышловки. Такое решение принято по иску прокурора Омского района.
Как установил суд, земляная насыпь возле микрорайона «Александровская усадьба» в селе Дружино полностью перекрывает естественное русло реки. По данным суда, дамбу ориентировочно в 2009 году возвел застройщик жилого поселка — ООО «Инвестиционно-строительная компания “Европейская”. Позднее компания была признана банкротом и ликвидирована. Разрешение на строительство сооружения не выдавалось, а техническая документация отсутствует.
Весной 2024 года перекрытие русла привело к подтоплению автомобильной дороги, а также дачных домов и участков в СНТ «Яблонька-2» и СНТ «Горячий ключ». В ходе обследований было установлено, что самовольная насыпь создает подпор воды более трех метров, а часть водопропускных труб оказалась размыта.
Суд пришел к выводу, что мероприятия по охране водного объекта должно проводить Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. Ведомство обязано в течение года после вступления решения в законную силу демонтировать земляную насыпь и устранить последствия засорения реки.
Решение суда пока не вступило в законную силу.