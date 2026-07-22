185 нижегородских выпускников не смогли преодолеть минимальный порог ЕГЭ

В Нижегородской области минимальный порог ЕГЭ в 2026 году не смогли преодолеть 185 выпускников. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 14 тысяч человек. Из них свыше 12,7 тысячи — выпускники школ 2026 года, более тысячи — выпускники прошлых лет, еще 330 участников — студенты колледжей и техникумов.
Не набравшие минимальный балл выпускники смогут повторно сдать обязательные предметы в сентябре 2026 года, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Предметы по выбору разрешат пересдать только в 2027 году.
Также в министерстве подвели итоги государственной итоговой аттестации девятиклассников. Основной период ОГЭ в Нижегородской области прошел в штатном режиме. Экзамены сдавали 34,8 тысячи школьников, при этом около 1,4 тысячи выпускников получили пятерки по всем сдаваемым предметам.
Около 5% участников ОГЭ не смогли набрать минимальное количество баллов по одному или нескольким предметам. Они смогут пересдать экзамены в дополнительный, сентябрьский период. Для тех, кто не справится и со второй попытки, разработают индивидуальный образовательный маршрут.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 11 нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов в дополнительные дни.