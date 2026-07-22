Данилкин в символической сборной, болельщики — лучшие: чем запомнился второй тур

Для волгоградских болельщиков это особенно приятный момент: он наглядно показывает, что работа по становлению команды приносит плоды. Отдельным поводом для гордости стало признание волгоградских болельщиков лучшими в туре. Поддержка трибун в Волгограде традиционно отличается особой энергией, и на этот раз она была официально отмечена — а значит, атмосфера на стадионе остаётся одним из главных активов команды.