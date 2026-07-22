Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

Спасатели советуют жителям соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома во время непогоды. Если она застала на улице, не стоит прятаться под деревьями, возле рекламных щитов, заборов или под козырьками подъездов. Лучше зайти в ближайший магазин или подъезд и переждать стихию там. Специалисты напоминают, что ливни с ветром опасны не только падающими ветками и слабо закреплёнными конструкциями, но и резкими перепадами видимости на дорогах, поэтому водителям нужно быть внимательнее на трассах и по возможности отложить дальние поездки.