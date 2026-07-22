Потерпевший крушение самолет нашли в Атлантике спустя 70 лет после аварии

Обломки самолета Pan Am Clipper Endeavor, потерпевшего крушение у берегов Пуэрто-Рико в 1952 году, обнаружили на дне Атлантического океана спустя почти 75 лет после аварии. Об этом сообщила газета The New York Times.
Исследовательская команда нашла самолет с помощью автономного подводного аппарата на глубине около 600 м и примерно в 8 км от берега.
Рейс Pan Am 526A выполнялся на самолете Douglas DC-4 и направлялся из Сан-Хуана в Нью-Йорк. Через несколько минут после взлета у лайнера отказали два двигателя, и пилот Джон Берн был вынужден совершить аварийную посадку на воду.
Все 69 человек на борту пережили само падение, однако во время эвакуации началась паника. Хвостовая часть самолета отделилась, фюзеляж затонул, и 52 человека погибли. Катастрофа стала одной из причин введения обязательных инструкций по безопасности для пассажиров перед взлетом и посадкой.
Исследователи обнаружили на обломках логотип Pan American World Airways и часть названия самолета. По их словам, лайнер сохранился значительно лучше, чем ожидалось. Было сделано более 350 тыс. фотографий места крушения, однако поднимать обломки или останки погибших не планируется.
Поиски самолета продолжались около семи лет. Их осложняли большая глубина, погодные условия и пандемия коронавируса. Команда использовала подводный аппарат Miss Millie стоимостью $10−12 млн, способный погружаться на глубину до 6 тыс. м.
Участники проекта назвали находку важным событием для истории авиации. «Это способ соединить настоящее с прошлым», — заявил руководитель поисковой операции Расс Мэттьюс. По его словам, обнаруженное место станет единственным памятным знаком для 39 погибших, чьи тела так и не были найдены.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».