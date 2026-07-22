Потерпевший крушение самолет нашли в Атлантике спустя 70 лет после аварии

Все 69 человек на борту пережили само падение, однако во время эвакуации началась паника. Хвостовая часть самолета отделилась, фюзеляж затонул, и 52 человека погибли. Катастрофа стала одной из причин введения обязательных инструкций по безопасности для пассажиров перед взлетом и посадкой.