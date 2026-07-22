Треть россиян за год смогли распознать мошенников, показало исследование

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Треть россиян за последний год сталкивалась с мошенниками, однако им удалось их распознать, говорится в исследовании микрокредитной компании «Займер», которое есть у РИА Новости.
«За последний год столкнуться с мошенниками и вычислить их довелось более трети граждан (35%), еще 11% признались, что стали жертвой. Оставшимся 54% не пришлось иметь дело со злоумышленниками», — говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3000 человек.
При этом восемь из десяти россиян считают, что в будущем смогли бы распознать мошенника.
Более половины граждан (52%) для защиты от злоумышленников игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17% используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях, а каждый десятый (11%) установил самозапрет на кредиты.
При этом обучающие материалы по цифровой гигиене от Банка России или финансовых организаций изучают лишь 8% россиян, а 12% не делают ничего особенного.