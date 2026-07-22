Треть россиян за год смогли распознать мошенников, показало исследование

«За последний год столкнуться с мошенниками и вычислить их довелось более трети граждан (35%), еще 11% признались, что стали жертвой. Оставшимся 54% не пришлось иметь дело со злоумышленниками», — говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3000 человек.