Рейсы из Хабаровского края в Аян приостановили из-за подтопления полосы

В Хабаровском крае временно приостановили авиасообщение с Аяном из-за подтопления взлётно-посадочной полосы, сообщает МАХ-канал «Хабаровские авиалинии».
Ограничения на аянском направлении будут действовать до 24 июля включительно. Причиной стали обильные осадки, прошедшие на прошлой неделе. Из-за паводковой ситуации грунтовая взлётно-посадочная полоса в аэропорту «Мунук» оказалась подтоплена.
Сейчас планируется строительство струенаправляющей дамбы. После завершения этих работ специалисты ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» смогут приступить к восстановлению покрытия полосы.
О возобновлении рейсов и новом расписании отложенных вылетов авиакомпания сообщит после того, как аэродром приведут в нормативное состояние.