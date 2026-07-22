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Рейсы из Хабаровского края в Аян приостановили из-за подтопления полосы

Пассажирам обещают сообщить о возобновлении полётов после восстановления аэродрома.

В Хабаровском крае временно приостановили авиасообщение с Аяном из-за подтопления взлётно-посадочной полосы, сообщает МАХ-канал «Хабаровские авиалинии».

Ограничения на аянском направлении будут действовать до 24 июля включительно. Причиной стали обильные осадки, прошедшие на прошлой неделе. Из-за паводковой ситуации грунтовая взлётно-посадочная полоса в аэропорту «Мунук» оказалась подтоплена.

Сейчас планируется строительство струенаправляющей дамбы. После завершения этих работ специалисты ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» смогут приступить к восстановлению покрытия полосы.

О возобновлении рейсов и новом расписании отложенных вылетов авиакомпания сообщит после того, как аэродром приведут в нормативное состояние.