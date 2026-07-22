Картонажная фабрика в Гусеве планирует увеличить производительность на 20%

Производитель упаковочных материалов «Первая картонажная фабрика» инвестирует более 167 млн рублей в модернизацию производства. Предполагается, что после запуска нового оборудования производительность предприятия увеличится на 20%, а ручной труд сократится на 20%. Об этом сообщила пресс-служба холдинга GS Group.