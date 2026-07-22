Маршрут автобуса № 46 изменили из-за обломков БПЛА в Краснодаре

Об этом сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».
Напомним, в ночь с 21 на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Произошло возгорание логистического склада, пострадали 10 человек. К тушению пожара привлекли вертолет.
Фрагменты дронов также попали в многоэтажные дома, в станице Динской — в два частных. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.
Возбуждено уголовное дело о теракте, следователи работают на местах. Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан. Для оперативной помощи населению обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.
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