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Маршрут автобуса № 46 изменили из-за обломков БПЛА в Краснодаре

Из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре временно перекрыто движение части автобусного маршрута № 46 — от остановки «Багряная» до остановки «Крепость».

Источник: Magnific

Об этом сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Напомним, в ночь с 21 на 22 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Произошло возгорание логистического склада, пострадали 10 человек. К тушению пожара привлекли вертолет.

Фрагменты дронов также попали в многоэтажные дома, в станице Динской — в два частных. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.

Возбуждено уголовное дело о теракте, следователи работают на местах. Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан. Для оперативной помощи населению обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

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