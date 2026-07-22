Кравцов сообщил о возврате денег за коммерческие путевки в «Артек»

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке с 11:00 того же дня до 1 сентября 2026 года бронирования, приема и размещения детей и детских групп в лагерях и других средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях. Он пояснил, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности.