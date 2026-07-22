Кравцов сообщил о возврате денег за коммерческие путевки в «Артек»

Для родителей, которые приобрели коммерческие путевки в Международный детский центр «Артек», организовали возврат денежных средств за неиспользованные дни, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Минпросвещения России принимает меры по поддержке семей. Для тех родителей, кто приобрел коммерческие путевки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни — финансовый вопрос полностью решен», — заявил Кравцов.
По его словам, заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра. Дети смогут выбрать новые смены для посещения лагеря.
22 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке с 11:00 того же дня до 1 сентября 2026 года бронирования, приема и размещения детей и детских групп в лагерях и других средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях. Он пояснил, что ограничения связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности.
В тот же день начался вывоз детей из Международного детского центра «Артек».
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