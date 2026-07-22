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Россиянин потерял миллионы при покупке топлива, рассказали в УМВД

Директор логистической компании в Севастополе лишился 8,5 млн рублей, доверившись аферисту, у которого хотел приобрести топливо, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Директор логистической компании в Севастополе лишился 8,5 млн рублей, доверившись аферисту, у которого хотел приобрести топливо, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Бизнесмен, по данным полиции, сам связался с аферистом по рекомендации знакомого. Они договорились о поставке топлива, и директор компании перечислил полную предоплату.

Поставщик, получив деньги, перестал выходить на связь, а сырье поставлено не было.

Возбуждено уголовное дело.

22 июля сообщалось о частичной стабилизации российского топливного рынка.

Читайте материал «Синоптик Леус рассказал, какой погоды ожидать в Москве в среду».

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