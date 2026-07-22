В Перми пассажирка мотоблока с разбитой бутылкой угрожала сотруднику ДПС

Пассажирка, уже будучи не в трезвом состоянии, требовала отпустить подругу без протокола. Полицейские отказали. Тогда женщина сходила в магазин, купила ещё спиртного в стеклянной бутылке и вернулась. После очередного требования отпустить водителя и предложения успокоиться от инспектора она разбила бутылку о столб, сделала из неё «розочку» и двинулась на стража порядка с угрозами. Остановить её смог только предупредительный выстрел из табельного пистолета.