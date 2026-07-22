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В Перми пассажирка мотоблока с разбитой бутылкой угрожала сотруднику ДПС

Она просила не составлять протокол на подругу.

Орджоникидзевский районный суд Перми назначил штраф местной жительнице, которая с разбитой бутылкой в руках угрожала сотруднику ДПС, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл в мае 2026 года. Две женщины передвигались на мотоблоке с прицепом — одна управляла, вторая сидела в прицепе. На улице Цимлянской их остановили инспекторы ДПС.

Пассажирка, уже будучи не в трезвом состоянии, требовала отпустить подругу без протокола. Полицейские отказали. Тогда женщина сходила в магазин, купила ещё спиртного в стеклянной бутылке и вернулась. После очередного требования отпустить водителя и предложения успокоиться от инспектора она разбила бутылку о столб, сделала из неё «розочку» и двинулась на стража порядка с угрозами. Остановить её смог только предупредительный выстрел из табельного пистолета.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учёл это, но назначил наказание — штраф 60 тысяч рублей. Приговор не вступил в силу.