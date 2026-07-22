Атака дронов на тамбовский склад WB попадает под статью о военных преступлениях

20 июля управляющая маркетплейсом компания RWB начала выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии. Ранее основатель маркетплейса Татьяна Ким заявляла, что первые получат от компании по 2 млн руб., а вторые — по 1 млн руб. Также, как сообщал «Ъ-Черноземье», из бюджета Тамбовской области семьям погибших в Котовске выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., а остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб.