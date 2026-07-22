Нижегородские власти утвердили программу развития экспорта до 2030 года

Темп роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году, по расчетам властей, должен составить 40,6%. При этом в денежном выражении объем экспорта сократится с почти 8 млрд до 7,4 млрд долларов США. Финансирование поддержки экспорта промышленных товаров из бюджета оценивается в 1,1 млрд руб.