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Нижегородские власти утвердили программу развития экспорта до 2030 года

Правительство Нижегородской области утвердило и опубликовало программу развития экспорта до 2030 года. Цель программы — сохранить две трети объема несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года, отмечается в документе.

Правительство Нижегородской области утвердило и опубликовало программу развития экспорта до 2030 года. Цель программы — сохранить две трети объема несырьевого неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года, отмечается в документе.

Темп роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году, по расчетам властей, должен составить 40,6%. При этом в денежном выражении объем экспорта сократится с почти 8 млрд до 7,4 млрд долларов США. Финансирование поддержки экспорта промышленных товаров из бюджета оценивается в 1,1 млрд руб.

Основными задачами правительства и экспортеров в программе названы увеличение экспорта продукции растениеводства, рост промышленного потенциала Нижегородской области за счет развития технопарков и продвижения продукции за рубежом, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

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