Сын Дмитрия Поднозова сообщил, что актера кремируют

Актер также снимался в кино и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Убойная сила», «Мажор», «Юрьев день» и «Пророк. История Александра Пушкина». В начале июня стало известно, что Поднозов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Позже его выписали для лечения дома.