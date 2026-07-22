Сын Дмитрия Поднозова сообщил, что актера кремируют

Российского актера и художественного руководителя петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова после смерти кремируют. Об этом ТАСС сообщил его сын.
Артист скончался 20 июля на 65-м году жизни.
«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — сказал агентству его сын.
Театр сообщил ранее, что причиной смерти Поднозова стала онкология. Дату похорон пока не объявляли.
Поднозов родился в 1961 году в Ленинграде. В 1985 году окончил мастерскую Рубена Агамирзяна, а в 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал театр «Особняк», которым руководил до конца жизни.
Актер также снимался в кино и сериалах, среди которых «Тайны следствия», «Убойная сила», «Мажор», «Юрьев день» и «Пророк. История Александра Пушкина». В начале июня стало известно, что Поднозов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Позже его выписали для лечения дома.
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