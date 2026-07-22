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Горячую воду возвращают в два района Красноярска

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3 завершены.

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3 завершены.

Напомним, из-за проводимых работ с 13 июля горячей воды не было почти во всем Советском районе и в части Центрального, включая Покровский.

«Ведем мероприятия, чтобы сегодня вернуть горячую воду жителям, — сообщили 22 июля в СГК. — Сейчас восстанавливаем гидравлический режим и постепенно набираем необходимую температуру. Для того, чтобы горячая вода появилась в кранах жителей управляющим компаниям необходимо открыть внутридомовые задвижки. Поэтому по разным адресам ресурс может появляться не одновременно».

Следующий этап гидравлических испытаний в Красноярске пройдет с 3 по 13 августа в микрорайоне Солнечный.

Напомним, с этого года в городе изменились контуры теплоснабжения. Поэтому точные сроки отключения по конкретному адресу лучше проверить на карте или уточнить в своей управляющей компании.

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