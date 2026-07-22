Горячую воду возвращают в два района Красноярска

«Ведем мероприятия, чтобы сегодня вернуть горячую воду жителям, — сообщили 22 июля в СГК. — Сейчас восстанавливаем гидравлический режим и постепенно набираем необходимую температуру. Для того, чтобы горячая вода появилась в кранах жителей управляющим компаниям необходимо открыть внутридомовые задвижки. Поэтому по разным адресам ресурс может появляться не одновременно».