Горячую воду возвращают в два района Красноярска

Десятидневные гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-3 завершены.
Напомним, из-за проводимых работ с 13 июля горячей воды не было почти во всем Советском районе и в части Центрального, включая Покровский.
«Ведем мероприятия, чтобы сегодня вернуть горячую воду жителям, — сообщили 22 июля в СГК. — Сейчас восстанавливаем гидравлический режим и постепенно набираем необходимую температуру. Для того, чтобы горячая вода появилась в кранах жителей управляющим компаниям необходимо открыть внутридомовые задвижки. Поэтому по разным адресам ресурс может появляться не одновременно».
Следующий этап гидравлических испытаний в Красноярске пройдет с 3 по 13 августа в микрорайоне Солнечный.
Напомним, с этого года в городе изменились контуры теплоснабжения. Поэтому точные сроки отключения по конкретному адресу лучше проверить на карте или уточнить в своей управляющей компании.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.