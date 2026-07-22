Глава РСПП Шохин рассказал о «ценовом шоке» на рынке топлива

— Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время, — заявил Шохин в беседе с ТАСС.