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Глава РСПП Шохин рассказал о «ценовом шоке» на рынке топлива

Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, однако ценовой шок оказался достаточно ощутимым. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ситуация на топливном рынке стабилизировалась, однако ценовой шок оказался достаточно ощутимым. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, Банк России может принять этот фактор во внимание при рассмотрении вопроса о ключевой ставке на заседании совета директоров, которое состоится 24 июля.

— Мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время, — заявил Шохин в беседе с ТАСС.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры российского правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. По его словам, в некоторых регионах страны снимаются ограничения на отпуск топлива, растет число работающих заправочных станций, а также уменьшаются очереди из автомобилей.

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Биография Александра Шохина
Александр Шохин — российский государственный, политический и общественный деятель, экономист и многолетний глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В 2026 году стало известно, что политик станет бизнес-омбудсменом: собрали главное из его биографии.
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