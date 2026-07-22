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В Курской области установят 42 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

Для этого выбрали участки дорог с повышенной аварийностью.

Участки дорог с повышенной аварийностью в Курской области будут контролироваться 42 новыми комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Их установят в 2026—2027 годах по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 31 комплекс. Они появятся в Курске, Железногорске, а также на региональных и федеральных автомобильных дорогах. Программно-аппаратная система управления «Паук» способна фиксировать до 10 видов нарушений, включая превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам, использование ремня безопасности с нарушениями, выезд на встречную полосу и разговор по телефону за рулем.

При необходимости функционал комплексов может быть расширен в зависимости от требований и задач. Всего в Курской области действует 196 комплексов фотовидеофиксации. Их размещают в приоритетном порядке — в местах концентрации ДТП.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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