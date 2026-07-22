В Курской области установят 42 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 31 комплекс. Они появятся в Курске, Железногорске, а также на региональных и федеральных автомобильных дорогах. Программно-аппаратная система управления «Паук» способна фиксировать до 10 видов нарушений, включая превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам, использование ремня безопасности с нарушениями, выезд на встречную полосу и разговор по телефону за рулем.