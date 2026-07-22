Хуситы в Йемене, поддерживаемые Тегераном, готовы атаковать суда у Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Источники, близкие к группировке, заявили, что хуситы завершили подготовку к нападению на суда, включая развертывание ракет и беспилотников», — говорится в предупреждении Объединенного морского информационного центра.
Хуситы заблокировали судоходство с Саудовской Аравией и предупредили судовладельцев избегать портов страны, что обостряет конфликт между США и Ираном. Это угрожает экспорту нефти из Янбу, важного порта на Красном море после блокады Ормузского пролива.
Нужно отметить, что конфликт на Ближнем Востоке и не думает заканчиваться. Стороны не могут договориться, они обмениваются новыми и новыми угрозами. При этом в ООН считают, что именно у США решающая роль в завершении конфликта на Ближнем Востоке.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
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