Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: поддерживаемые Ираном хуситы готовы атаковать корабли в Красном море

Хуситы уже совершили необходимую подготовку к нападению на корабли в Красном море.

Источник: Комсомольская правда

Хуситы в Йемене, поддерживаемые Тегераном, готовы атаковать суда у Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Источники, близкие к группировке, заявили, что хуситы завершили подготовку к нападению на суда, включая развертывание ракет и беспилотников», — говорится в предупреждении Объединенного морского информационного центра.

Хуситы заблокировали судоходство с Саудовской Аравией и предупредили судовладельцев избегать портов страны, что обостряет конфликт между США и Ираном. Это угрожает экспорту нефти из Янбу, важного порта на Красном море после блокады Ормузского пролива.

Нужно отметить, что конфликт на Ближнем Востоке и не думает заканчиваться. Стороны не могут договориться, они обмениваются новыми и новыми угрозами. При этом в ООН считают, что именно у США решающая роль в завершении конфликта на Ближнем Востоке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Как генерал, проигравший в Курской области, стал главкомом ВСУ: Биография Михаила Драпатого, сделавшего карьеру на крови Донбасса.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше