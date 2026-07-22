Горячую воду возвращают жителям двух районов Красноярска 22 июля

Вода появится в кранах после 14:00. Однако точное время зависит от того, когда управляющие компании откроют внутридомовые задвижки. Без воды оставались Советский район (кроме Солнечного, а также домов на улицах Авиаторов, Партизана Железняка и части Зелёной Рощи) и микрорайон Покровский.