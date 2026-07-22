Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду возвращают жителям двух районов Красноярска 22 июля

За это время энергетики проверили 551 километр теплосетей.

22 июля в Красноярске начинается восстановление горячего водоснабжения в части Советского и Центрального районов. Гидравлические испытания на ТЭЦ-3, стартовавшие 13 июля, завершаются. Об этом сообщили в компании СГК.

За это время энергетики проверили 551 километр теплосетей и ещё 5 километров с помощью роботизированного комплекса.

Вода появится в кранах после 14:00. Однако точное время зависит от того, когда управляющие компании откроют внутридомовые задвижки. Без воды оставались Советский район (кроме Солнечного, а также домов на улицах Авиаторов, Партизана Железняка и части Зелёной Рощи) и микрорайон Покровский.

Отключение в контуре ТЭЦ-3 было последним крупным в этом сезоне. С 3 по 13 августа горячую воду отключат в Солнечном, где дома подключены к местной котельной.

Ранее мы сообщали, что режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за размыва дороги.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше