Горячую воду возвращают жителям двух районов Красноярска 22 июля

22 июля в Красноярске начинается восстановление горячего водоснабжения в части Советского и Центрального районов. Гидравлические испытания на ТЭЦ-3, стартовавшие 13 июля, завершаются. Об этом сообщили в компании СГК.
За это время энергетики проверили 551 километр теплосетей и ещё 5 километров с помощью роботизированного комплекса.
Вода появится в кранах после 14:00. Однако точное время зависит от того, когда управляющие компании откроют внутридомовые задвижки. Без воды оставались Советский район (кроме Солнечного, а также домов на улицах Авиаторов, Партизана Железняка и части Зелёной Рощи) и микрорайон Покровский.
Отключение в контуре ТЭЦ-3 было последним крупным в этом сезоне. С 3 по 13 августа горячую воду отключат в Солнечном, где дома подключены к местной котельной.
Ранее мы сообщали, что режим угрозы ЧС ввели в Красноярске из-за размыва дороги.