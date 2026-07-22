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Нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмококка

Ее проводят специалисты 30-й поликлиники.

Источник: Время

Жителей Советского района Нижнего Новгорода приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмококка, об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

Специалисты 30-й поликлиники сделают всем желающим также прививки от дифтерии, кори, гепатита B и краснухи.

«Вакцинация от пневмококка летом даст организму время выработать мощный щит до начала холодов и простудного сезона», — подчеркнул Алексей Никонов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отмечается заметный рост ревакцинации против дифтерии и столбняка при стабильных показателях первичной иммунизации.