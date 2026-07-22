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Новосибирские школьники не будут изучать арабский язык

В департаменте образования мэрии сообщили, что запросов от родителей на изучение предмета не поступало.

Источник: Om1 Новосибирск

В школах Новосибирска в 2026—2027 учебном году не планируется введение нового предмета — арабского языка. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии в ответ на запрос «Прецедента».

Ранее, в июле 2026 года, Минпросвещения РФ заявило о введении этой дисциплины в российских школах с 1 сентября, что вызвало резонанс среди родителей и педагогов.

Однако в Новосибирске, по данным мэрии, запрос на изучение арабского отсутствует — в школах города нет преобладающего количества учеников из восточных республик, которым этот язык был бы близок ментально и лингвистически.

«Если оценивать по десятибалльной шкале, то уровень сложности английского — 3−4 балла, а арабского — 9 баллов», — объяснила директор лингвистической школы «Юниверс Лэнгвич» Наталья Калинина.

По словам лингвистов, арабский — один из самых сложных языков, и его преподавание требует квалифицированных кадров, учебников и пособий, которых в нужном объёме пока нет.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров отметил, что вводить арабский стоит лишь в тех школах, где есть запрос родителей. В Новосибирске такого запроса не поступило, поэтому предмет в расписании не появится.