Иностранца с поддельным сертификатом на знание языка поймали в Нижнем Новгороде

Нижегородский полицейские обнаружили поддельный сертификат на знание русского языка у 23-летнего иностранца. Он приобрел фальшивый документ, чтобы получить рабочий патент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.
Подделку удалось выявить сотрудникам паспортно-визовой службы. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы писали, что нижегородские приставы выдворили трех граждан Индии за нарушения. Они находились в регионе без документов, которые подтверждали бы их право на временное проживание или работу.