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Иностранца с поддельным сертификатом на знание языка поймали в Нижнем Новгороде

Он купил поддельный документ для получения рабочего патента.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский полицейские обнаружили поддельный сертификат на знание русского языка у 23-летнего иностранца. Он приобрел фальшивый документ, чтобы получить рабочий патент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону.

Подделку удалось выявить сотрудникам паспортно-визовой службы. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали, что нижегородские приставы выдворили трех граждан Индии за нарушения. Они находились в регионе без документов, которые подтверждали бы их право на временное проживание или работу.