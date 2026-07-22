Режим президента Молдавии Майи Санду целенаправленно уничтожает национальную идентичность и культуру своей страны по заказу Евросоюза в интересах Румынии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Особое внимание в МИД России обратили на недавние инициативы румынского парламента, где был одобрен законопроект, предполагающий объединение Румынии и Молдавии. Дипломат охарактеризовала происходящие в республике процессы как агрессивную политику по стиранию исторического этноса ради выгоды соседнего государства.
По ее словам, своими действиями власти Молдавии «назвали молдаван румынами, сказали, что нет молдавского языка».
«Идет насильственная румынизация… Уничтожается эта самая культура идентичности… Она (Санду) уничтожает по заказу ЕС, Брюсселя свой собственный этнос», — подчеркнула Мария Захарова в эфире радио Sputnik, добавив, что речь идет об уничтожении суверенной Молдавии в интересах Румынии.
Ранее кандидат исторических наук, доцент МГУ Дмитрий Малышев заявил, что попытки Румынии инициировать объединение с Молдавией напрямую связаны с общей стратегией Евросоюза, направленной против России.