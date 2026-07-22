NTK: Один из старейших мужчин в мире скончался в возрасте 119 лет

Один из старейших мужчин в мире Левино да Коста Жезус скончался 19 июля в бразильском доме престарелых Cidade Ozanan в возрасте 119 лет после того, как раскрыл «секреты» долголетия. Об этом сообщает портал Need To Know.
По словам сотрудников дома престарелых, где Левино прожил последние 19 лет, оставался удивительно независимым. Даже в свои 119 лет он мог сам себя накормить, легко поддерживал беседу, и его редко видели без улыбки.
Несмотря на преклонный возраст, он с удовольствием принимал участие в жизни дома престарелых, а танцы и музыка занимали особое место в его сердце.
В 2024 году на своей ферме в Венесуэле умер самый старый мужчина в мире — Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 115 лет. Мужчина многие годы много спал и ежедневно выпивал стакан бренди.
А в январе этого года в Саудовской Аравии умер мужчина, который считался старейшим жителем королевства. По утверждениям семьи Насера аль-Вадаи, ему было 142 года.