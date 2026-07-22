«Гениальность — не проклятие, а тяжкая ноша»

Свои спектакли Борис Эйфман сравнивает с детьми: каждый рождается ценой многих лет жизни, а расставание никогда не бывает легким. Почти полвека спустя после создания собственного театра выдающийся хореограф по-прежнему ждет, когда его труппа обретет постоянный дом — Дворец танца в Санкт-Петербурге. О добровольно избранной жертвенной судьбе художника, цензурных нападках прошлого, спасительных заветах Достоевского, а также о том, почему так важно уметь вовремя вернуться из творческого зазеркалья, народный артист России Борис Эйфман рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» накануне своего 80-летия.
«Я регулярно сталкивался с нападками цензуры и лишениями».
— Свой юбилей вы отмечаете 22 июля в Москве. На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко состоится показ вашего балета «Преступление и наказание». Почему для этого важнейшего дня была выбрана именно пластическая адаптация Достоевского? Есть ли в этом особый символизм для вас?
— «Преступление и наказание» — рубежный для моего театра спектакль. К его созданию я шел десятилетиями. Буквально — всю свою творческую жизнь. Работа над балетом проходила тяжело, мучительно (что, наверное, закономерно, ведь речь о Достоевском, чьи герои познают бесконечную глубину страданий). Труппа достойно справилась с вызовом. В итоге родился спектакль, открывающий новые возможности балетного театра.
Достоевский — ключевой для меня автор. Я черпал из его произведений духовную мудрость, еще будучи совсем молодым человеком. В 1980 году сочинил балет «Идиот». Позже появились постановки «Карамазовы», «По ту сторону греха». Сейчас, как мне кажется, нравственные и философские заветы Достоевского звучат с особой силой.
— В прошлом нашем разговоре вы рассказали, что современный зритель идет «на балет, а не на классика» и постигает Достоевского через хореографию. Это звучит как культурный диагноз для публики. Не пугает ли вас, что балет становится не дополнением к великой литературе, а ее полной заменой для нового поколения?
— Не считаю, что для новых поколений зрителей танец однажды вытеснит литературу. Здесь есть явное преувеличение. Хотя меня как хореографа упомянутая вами тенденция скорее радует, нежели страшит. Если молодежь, посетив наши спектакли, начнет интересоваться наследием Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова, значит, она пришла в театр ненапрасно.
Психологическое балетное искусство способно доносить до аудитории масштабные интеллектуальные идеи. Более того: мы не пересказываем литературные шедевры, а придаем им иное, порой неожиданное, содержательное и художественное измерение.
— В этом году «Преступлению и наказанию» вручили престижную премию «Золотая маска». Что означает для вас это признание коллег и как вы относитесь к собственным наградам?
— У меня немало наград, званий, титулов. Не скрою, получать их приятно. (Борис Эйфман — Герой Труда РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Госпремии. — «Известия»). Это сатисфакция за жертвенную, каторжную жизнь, на которую я добровольно себя обрек. Но всё же я творю не ради наград.
В начале моей карьеры никаких официальных знаков признания не было. Зато я регулярно сталкивался с нападками цензуры и лишениями. И всё равно не переставал работать. А вот для артистов — в особенности для молодых, жаждущих успеха, — и для самого театра призы и титулы крайне важны. Они придают танцовщикам уверенность в себе и правильности выбранного пути.
«Вера в призвание придавала силы».
— Вы начали ставить балеты еще в советское время, когда рамки дозволенного были очень узкими. Чувствуете ли вы сегодня, в эпоху открытого информационного пространства, что творческая свобода стала абсолютной, или появились новые, невидимые цензурные и этические ограничения?
— В советскую эпоху цензура была не просто тотальной — она порой принимала откровенно абсурдные формы. Помню, на худсоветах люди, ничего не понимавшие в танце, на полном серьезе учили меня ставить балеты. Сегодня никто не диктует хореографу, о чем нужно сочинять спектакли и с какой стороны солист должен подходить к балерине. Остается самоцензура, о которой обязан помнить любой деятель искусства. Я определяю границы дозволенного предельно просто: есть десять Божьих заповедей, и в них четко указано, что допустимо, а что нет.
— Вы создали Театр балета Бориса Эйфмана в эпоху, когда это казалось почти невозможным. Что стало вашим главным источником веры в себя в моменты преодоления трудностей?
— Во-первых, я всегда, с юных лет, знал: моя миссия — сочинять хореографию, реализовывать ниспосланный Богом дар выражать эмоции и мысли с помощью языка танца. Я никогда не сомневался в своем жизненном предназначении, как бы нелегко мне ни приходилось. Вера в призвание придавала силы даже в абсолютно безнадежных ситуациях. Ведь сколько раз театр находился на грани закрытия! Кроме того, нас вдохновляла искренняя поддержка публики. Мы просто не выжили бы, не сохранили себя, если бы не ощущали безграничную любовь зрителей.
— Репертуар вашего театра уникален. В нем практически нет вымышленных, легких персонажей — вы всё время выбираете исторические личности с трагической судьбой: Роден, Спесивцева, Чайковский, Павел I. Не утомляет ли вас эта постоянная концентрация на чужом безумии и боли? Как вы восстанавливаетесь после погружения в их темные миры?
— Я не коллекционирую трагические сюжеты, не упиваюсь чужой болью. Для меня мир, лишенный драмы, конфликта, внутреннего движения, стерилен, мертв. О такой действительности мне, как художнику, нечего сказать. Рефлексирующие, погруженные в самые сильные переживания и страсти персонажи позволят увидеть всю сложность и многогранность человеческого духа. Я стремлюсь не шокировать, не опустошить зрителя, а наполнить его надеждой. Дать людям светлую эмоциональную энергию, необходимую каждому.
А что касается восстановления… Знаете, главное — уметь вернуться из зазеркалья, не повторить страшную судьбу балерины Ольги Спесивцевой, навсегда потерявшейся в царстве видений.
— Изучая биографии великих творцов и мыслителей, вы наверняка задавались вопросом: гениальность — это дар свыше или проклятие, обрекающее человека на одиночество и непонимание?
— И дар, и проклятие одновременно. Точнее не проклятие, а тяжкая ноша, заставляющая человека преодолевать многочисленные слабости. Только так — сопротивляясь несовершенству собственной природы — можно создать творение, способное пережить нас самих и остаться в веках. Для кого-то это бремя оказывается непосильным, и тогда несчастный гибнет. А бывает, человек не распознает в себе дар и проживает бессмысленную жизнь, предаваясь саморазрушению, сгорая от переполняющей его энергии.
«Я не ретроград. Мне интересно всё новое».
— Вы всю жизнь исследуете через танец психологию гениальности. Остался ли еще в истории человечества деятель, чью тайну вы мечтаете разгадать, но пока не решились перенести на балетную сцену?
— Многие замыслы постановок остаются невоплощенными, «ложатся под сукно». К некоторым из них я впоследствии возвращаюсь, от других окончательно отказываюсь. Скажем, за сочинение балета по роману «Преступление и наказание» я принимался неоднократно. И каждый раз останавливался, потому что понимал: пока не готов ставить. Должно было пройти время, прежде чем я созрел.
Конечно, есть интересные мне гениальные личности, темы, истории, еще ждущие хореографического осмысления, разгадки. Если бы идеи — а главное, желание их реализовывать — иссякли, то я бы закончился как сочинитель.
— Как вы думаете, смогут ли искусственный интеллект, цифровые технологии когда-либо стать полноценным помощником балетмейстера в поиске новых форм? А может, ИИ станет соперником?
— Технологии служат хореографу инструментом, дополнительной опорой. Я не ретроград. Мне интересно всё новое, актуальное — то, что помогает более ярко воплотить в реальность художественные идеи. Однако никакой ИИ не заменит собой непознаваемую мистерию творчества, исполненную живого нерва и трепета души.
— Оглядываясь назад, какое главное достижение вашего театра за эти полвека вы считаете самым фундаментальным?
— Нам удалось создать не имеющий аналогов конкурентоспособный балетный репертуар современной России, востребованный у зрителей всего мира. Мы успешно развиваем оригинальное хореографическое искусство XXI века и воссоединяем танец с основополагающими законами театра. Ни одна другая труппа сегодня ничем похожим не занимается. И не забывайте: мы живем и творим, до сих пор не имея театрального дома, скитаясь по чужим сценам.
— Как в сегодняшней реальности театра уживаются затянувшийся статус «бездомной труппы» и тот факт, что вашей сценой лично занимается президент страны? Послужит ли этот особый контроль со стороны Владимира Путина главным стимулом для ускорения строительных работ, чтобы ведущий культурный бренд России наконец-то обрел свой дом?
— Я глубоко благодарен президенту за то искреннее неравнодушие, с которым он относится к проекту Дворца танца. Вообще, ни один другой государственный лидер не уделяет вопросам культуры столько внимания и не погружается в них так детально, как Владимир Путин.
Надеюсь, поддержка главы государства поможет завершить в срок строительство этого инновационного центра танцевального искусства. Появления дворца ждет не только наша бесприютная труппа, но и сотни тысяч ценителей балета. В сентябре 2027 года театр отпразднует 50-летний юбилей. Встретить знаменательную дату мы должны в собственных стенах.
«Танец — универсальный язык духовного общения».
— Легко ли вы расстаетесь со своими старыми постановками или готовы переосмысливать их годами?
— Я могу сравнить мои спектакли с детьми. Ты посвящаешь себя им, вкладываешь в них силы, любовь. А затем «дети» вырастают. Каким-то постановкам суждено остаться в прошлом. Поверьте: расставаться с ними непросто. Некоторые же переживают второе рождение и из музейных артефактов превращаются в балеты нового тысячелетия. Так было с «Карамазовыми», «Чайковским», «Русским Гамлетом», «Красной Жизелью». У всякого сценического произведения отдельная судьба.
— Московские гастроли открылись постановкой «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана». Это второе обращение к личности Мольера после работы 2001 года. Почему вам потребовалось вернуться к этой теме спустя 20 лет? Что вообще определяет необходимость новой версии балета?
— Мольер — один из самых близких мне творцов. Как и я, французский комедиограф всецело посвятил жизнь своему театру, возложив на его алтарь здоровье, личное счастье, покой. Постановка 2001 года очень хорошо принималась и публикой, и критиками. Но с годами с ней произошло то, что неизбежно случается со всеми спектаклями, — она устарела.
Понимаете: и я сам, и мой театр постоянно эволюционируем — хореографически, технически, идейно. Спектакли за этим непрерывным развитием не поспевают и со временем сходят со сцены. Если я решаю возродить ту или иную выпавшую из репертуара постановку, то не реанимирую ее в первозданном виде, а фактически сочиняю новый балет, адекватный сегодняшнему профессиональному и творческому уровню труппы.
— Сейчас вы активно занимаетесь монтажом киноверсий спектаклей «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Чайка. Балетная история». На очереди — постпродакшен снятой в этом году, киноадаптации балета «Преступление и наказание». Вы, кроме балета, с головой погружены еще и в кинопроизводство. Зачем вам это? Не проще нанять специально обученного человека?
— Хороший вопрос. Я действительно провел много месяцев за монтажом фильмов-балетов, отснятых нами за последние годы. Труд адский. По 10 часов в день ты неотрывно глядишь в монитор, просматривая десятки дублей и пытаясь найти наиболее приемлемый. Было бы легче привлечь кинематографиста со стороны и отправить его на эту Голгофу? Пожалуй. Но что бы я получил в итоге? Не хочется даже пытаться представить.
Никто не знает хореографию спектакля лучше ее автора. Поэтому я всегда сам выступаю режиссером и продюсером своих фильмов, а также руковожу их монтажом. Мне некому поручить данную работу, и я вынужден тратить на нее годы жизни. Зато потом на экраны выходят не примитивные видеозаписи спектаклей, а произведения особого вида искусства — пластического кино. И зрителей подобное направление по-настоящему привлекает. Например, наш фильм-балет «Братья Карамазовы» демонстрировался в десятках кинотеатров России, США и Европы.
— Театр Бориса Эйфмана всегда был важнейшим элементом «мягкой силы» России за рубежом.
— Наш театр активно участвует в отечественной гуманитарной дипломатии и гордится статусом одного из ее бесспорных лидеров.
— Сейчас очевидно, что вектор зарубежных гастролей сместился. За последний год ваши артисты выезжали в Стамбул, Китай, Вьетнам, Индию, Египет. Насколько восточный зритель, воспитанный на иных культурных кодах, готов воспринимать «русский психологический театр балета»?
— Я не делю аудиторию ни по географическому признаку, ни по прочим критериям. Сегодня многие вещи разъединяют людей, усиливают антагонизм. И только высокое хореографическое искусство, преодолевающее любые противоречия и барьеры, помогает представителям разных культур и религий обрести взаимопонимание. Танец — универсальный язык духовного общения. Его объединительный потенциал необходимо использовать как можно эффективнее.
«Невозможно опираться на образовательные стандарты прошлого века».
— В мае Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о проведении на базе Академии танца Бориса Эйфмана эксперимента в среднем профессиональном образовании в области балета. По новой программе общеобразовательные предметы будут помогать творческому развитию ученика, а не конфликтовать с многочасовыми репетициями. Что на практике это даст отечественному балету?
— Теперь академия официально стала флагманом реформирования системы российского балетного образования. Разрабатываемая и утверждаемая нами инновационная педагогическая методика была поддержана государством на самом высоком уровне, чему я очень рад.
В условиях глобального кризиса балета невозможно и далее опираться на образовательные стандарты прошлого века, поскольку реальные профессиональные запросы современных театров в них не учитываются. Труппы и балетмейстеры остро нуждаются в танцовщиках нового типа, уверенно владеющих разнообразными техниками и стилями. Таких универсальных артистов готовит только наша хореографическая школа. И мы будем продолжать совершенствовать уникальную программу академии. Убежден, что будущие креативные лидеры России, ее хореографы — это наши воспитанники.
— Все ваши мысли полны заботой о театре, о балете. А какой подарок к юбилею вы ждете для себя?
— Молю Господа дать мне здоровье и время и позволить видеть свою семью счастливой, а театр — успешным и развивающимся. (Улыбается).
— От всего сердца желаем вам этого!