«Гениальность — не проклятие, а тяжкая ноша»

— В советскую эпоху цензура была не просто тотальной — она порой принимала откровенно абсурдные формы. Помню, на худсоветах люди, ничего не понимавшие в танце, на полном серьезе учили меня ставить балеты. Сегодня никто не диктует хореографу, о чем нужно сочинять спектакли и с какой стороны солист должен подходить к балерине. Остается самоцензура, о которой обязан помнить любой деятель искусства. Я определяю границы дозволенного предельно просто: есть десять Божьих заповедей, и в них четко указано, что допустимо, а что нет.