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В Нижегородской области усилят борьбу с несанкционированными свалками

На начало года в регионе насчитывалось более 250 несанкционированных свалок, а расходы бюджета на их ликвидацию превысили 100 миллионов рублей.

В Нижегородской области планируют усилить борьбу с несанкционированными свалками. Об этом сообщила пресс‑служба Законодательного собрания региона.

На заседании комитета по экологии и природным ресурсам депутаты предложили внести серьёзные изменения в КоАП РФ в части противодействия незаконному сбросу отходов — в том числе повысить штрафы и расширить способы фиксации нарушений.

По данным председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, проблема остаётся острой: на начало года в регионе насчитывалось более 250 несанкционированных свалок, а расходы бюджета на их ликвидацию превысили 100 миллионов рублей.

Для выявления нарушений хотят использовать видеокамеры, фиксирующие дату и время съёмки (они не обязаны быть специализированными измерительными приборами). Органы экологического надзора должны будут вести реестр таких устройств с указанием моделей и мест размещения. Нововведение планируют ввести до 1 января 2030 года, чтобы за три года накопить опыт и при необходимости скорректировать нормы.

Ответственность за нарушения намерены ужесточить — вплоть до конфискации транспорта у физических лиц. Особое внимание уделено грузовикам, прицепам и самоходным машинам: именно они наносят наибольший ущерб при сбросе мусора в неположенных местах.

Сейчас закон позволяет конфисковывать транспорт как орудие правонарушения только у юридических лиц, а недобросовестные компании нередко передают технику в аренду физлицам, избегая серьёзных санкций.

Ранее нижегородская станция аэрации ответила на претензии Росприроднадзора.