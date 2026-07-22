В Нижегородской области усилят борьбу с несанкционированными свалками

Для выявления нарушений хотят использовать видеокамеры, фиксирующие дату и время съёмки (они не обязаны быть специализированными измерительными приборами). Органы экологического надзора должны будут вести реестр таких устройств с указанием моделей и мест размещения. Нововведение планируют ввести до 1 января 2030 года, чтобы за три года накопить опыт и при необходимости скорректировать нормы.