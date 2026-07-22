В Нижегородской области усилят борьбу с несанкционированными свалками

В Нижегородской области планируют усилить борьбу с несанкционированными свалками. Об этом сообщила пресс‑служба Законодательного собрания региона.
На заседании комитета по экологии и природным ресурсам депутаты предложили внести серьёзные изменения в КоАП РФ в части противодействия незаконному сбросу отходов — в том числе повысить штрафы и расширить способы фиксации нарушений.
По данным председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина, проблема остаётся острой: на начало года в регионе насчитывалось более 250 несанкционированных свалок, а расходы бюджета на их ликвидацию превысили 100 миллионов рублей.
Для выявления нарушений хотят использовать видеокамеры, фиксирующие дату и время съёмки (они не обязаны быть специализированными измерительными приборами). Органы экологического надзора должны будут вести реестр таких устройств с указанием моделей и мест размещения. Нововведение планируют ввести до 1 января 2030 года, чтобы за три года накопить опыт и при необходимости скорректировать нормы.
Ответственность за нарушения намерены ужесточить — вплоть до конфискации транспорта у физических лиц. Особое внимание уделено грузовикам, прицепам и самоходным машинам: именно они наносят наибольший ущерб при сбросе мусора в неположенных местах.
Сейчас закон позволяет конфисковывать транспорт как орудие правонарушения только у юридических лиц, а недобросовестные компании нередко передают технику в аренду физлицам, избегая серьёзных санкций.
Ранее нижегородская станция аэрации ответила на претензии Росприроднадзора.