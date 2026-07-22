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В акватории залива в Таганроге выявили незначительное отклонение показателя pH

В Таганроге исследовали морскую воду после загрязнения участков побережья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в акватории Таганрогского залива зафиксировали незначительное отклонение кислотности воды. Об этом в соцсетях сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Речь идет о результатах мониторинга за 15 июля. Морскую воду проверили в районе улицы 2 й Надгорной и на территории бывшего «Рыбзавода».

Исследование провели представители филиала «Азовморинформцентр» ФГБВУ «Центррегионводхоз». Специалисты отмечали температуру, водородный показатель (pH), растворенный кислород, содержание нефтепродуктов и биохимическое потребление кислорода.

— Показатели растворенного кислорода, биохимического потребления кислорода и содержания нефтепродуктов в пределах допустимых нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Зафиксировано незначительное отклонение по водородному показателю (pH), — рассказала Светлана Камбулова.

Проверки продолжат. Напомним, загрязнение участков береговой линии в Таганроге зафиксировали после атаки БПЛА на мазутный терминал. 15 июля 2026 года в районе Богудонии собрали 250 мешков загрязненного песка (около 7 тонн), его вывезли на специализированный полигон.

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