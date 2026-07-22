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Конфликт в хабаровской семье закончился жалобами на полицию

В ОМВД Хабаровского района опровергли фейк о бездействии полиции.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появилась публикация о том, что сотрудники полиции якобы бездействуют при обращении жительницы села Краснореченское. В ОМВД России по Хабаровскому району провели проверку и сообщили подробности произошедшего. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили полицейские, 21 июля от 19-летней жительницы села Краснореченское поступило сообщение о том, что её отчим в состоянии алкогольного опьянения порезал ей руку ножом, а также угрожает двум её младшим братьям, сестре и матери. По указанному адресу сотрудники выехали незамедлительно.

На месте выяснилось: конфликт произошёл между совершеннолетней падчерицей и отчимом на бытовой почве в ходе словесной перепалки. В отношении несовершеннолетних детей противоправных действий со стороны отца не было.

В отношении мужчины полицейские составили два административных протокола. Первый — по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Второй — по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Сейчас дело рассматривают в Индустриальном районном суде Хабаровска.

Информацию о семье направили в Комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Хабаровского района. Специалисты будут координировать работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Проверка продолжается. По её итогам примут решение в соответствии с законом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru