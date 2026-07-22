Конфликт в хабаровской семье закончился жалобами на полицию

Как установили полицейские, 21 июля от 19-летней жительницы села Краснореченское поступило сообщение о том, что её отчим в состоянии алкогольного опьянения порезал ей руку ножом, а также угрожает двум её младшим братьям, сестре и матери. По указанному адресу сотрудники выехали незамедлительно.