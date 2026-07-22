Челябинский двор 17 раз срывал вывоз мусора из-за парковки машин в два ряда

В компании замечают, что эта история не единичная. Так, за прошлый год по трем кластерам «ЦКС» зафиксировал 15 тысяч срывов графика вывоза из-за неправильно припаркованных машин. Хотя в Челябинске ситуация заметно улучшилась: количество таких инцидентов снизилось в два раза по сравнению с позапрошлым годом. И все же в некоторых дворах проблема остается актуальной: автомобилисты продолжают блокировать узкие проезды и подъезды. В итоге от переполненных контейнеров и неприятного запаха страдают сами жители.