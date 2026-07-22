Челябинский двор 17 раз срывал вывоз мусора из-за парковки машин в два ряда

В Челябинске во дворе дома по улице Ереванской, 18, постелили новый асфальт. С тех пор мусор из баков вывозят с переменным успехом. Жильцы паркуются в два ряда: вдоль детской площадки и вдоль подъезда. Между машинами остается слишком узкий проезд, из-за этого грузовик не всегда может проскользнуть между ними.
«На днях грузовик с мусором вообще оказался заблокированным во дворе. К бакам спецмашина проехала, а назад выехать не могла. Пришлось искать хозяина “Лады”, припаркованной у подъезда», — рассказали Первому областному информагентству жильцы.
То, что двор стал проблемным, отмечают и в Центре коммунального сервиса, который занят вывозом мусора.
«После благоустройства двора увеличилось число сбоев вывоза отходов из-за невозможности проехать к контейнерной площадке. Водители теперь паркуются с двух сторон дороги, тем самым блокируя проезд крупной коммунальной технике. С начала лета мусоровозы не смогли подъехать к бакам 17 раз. Ранее подобных проблем не наблюдалось», — рассказала менеджер по связям с общественностью ООО «Центр коммунального сервиса» Юлия Шефер.
В компании замечают, что эта история не единичная. Так, за прошлый год по трем кластерам «ЦКС» зафиксировал 15 тысяч срывов графика вывоза из-за неправильно припаркованных машин. Хотя в Челябинске ситуация заметно улучшилась: количество таких инцидентов снизилось в два раза по сравнению с позапрошлым годом. И все же в некоторых дворах проблема остается актуальной: автомобилисты продолжают блокировать узкие проезды и подъезды. В итоге от переполненных контейнеров и неприятного запаха страдают сами жители.
У жильцов дома по улице Ереванской, 18, единого мнения по поводу ситуации с вывозом мусора нет. Одни считают, что нужно запретить парковку машин у подъездов. Другие сомневаются в профессионализме водителей мусоровозов.
«Для безопасного и беспрепятственного проезда мусоровозу необходимо свободное пространство шириной не менее 3,5 метров, а зона для разворота должна составлять от 8 до 10 метров. Если эти параметры не соблюдены, водитель не может выполнить маневр без риска повредить припаркованные автомобили», — отмечают эксперты.
Когда водитель не может проехать к бакам, рассказывают в ЦКС, он фиксирует препятствие, ставит срыв в программе для перевозчиков и делает информативное фото. Если проезд остается заблокированным в течение 48 часов, ЦКС направляет официальное письмо в управляющую компанию для принятия мер.
Между тем за парковку, создающую помехи спецтранспорту, предусмотрена административная ответственность: штраф для физических лиц составляет до 5 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч.
«Любой срыв для регоператора — это в первую очередь негатив со стороны жителей, которые не получают услугу вовремя, поэтому мы призываем автомобилистов с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не парковаться вблизи контейнерных площадок и в узких дворовых проездах. Только вместе мы сможем сделать нашу область действительно чистой», — обращаются к землякам в ЦКС.
Как челябинские автомобилисты мешают вывозить мусор.