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В Хабаровске создали самую большую женскую футбольную команду

30 участниц уже начали тренировки, а летом и осенью в городе пройдут матчи женских коллективов.

В Хабаровске появилась самая многочисленная женская футбольная команда — в неё вошли 30 участниц, сообщает пресс-служба проекта «Моя мама в игре». Новая инициатива направлена на развитие женского футбола, популяризацию спорта и укрепление семейных связей.

Проект «Моя мама в игре» запустила футбольная Академия «Искра» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках инициативы в городе сформировали женскую команду, которая уже приступила к тренировкам под руководством профессионального тренера.

Занятия проходят три раза в неделю, а летом и осенью коллектив проведёт серию матчей с другими женскими командами Хабаровска. Завершится проект большим турниром, который планируют сделать регулярным для женских футбольных команд края.

Инициаторами создания команды стали сами футболистки. Многие из них раньше поддерживали своих детей и супругов на трибунах, а теперь сами выходят на поле.

«Это чувство, когда ты выходишь на поле, ни с чем не сравнить! Футбол давно стал частью нашей жизни. Только раньше мы следили за играми с трибун, поддерживая своих мужей и сыновей-футболистов, а теперь забиваем сами», — рассказала участница команды Кристина Мариненко.

На подготовку команды направили средства президентского гранта — около 1 млн рублей. Они помогают обеспечить тренировки, экипировку и проведение спортивных мероприятий.