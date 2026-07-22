В Хабаровске создали самую большую женскую футбольную команду

«Это чувство, когда ты выходишь на поле, ни с чем не сравнить! Футбол давно стал частью нашей жизни. Только раньше мы следили за играми с трибун, поддерживая своих мужей и сыновей-футболистов, а теперь забиваем сами», — рассказала участница команды Кристина Мариненко.