Воронежский ДСК: главный строитель социальной инфраструктуры региона

Ситуация, при которой один частный застройщик берет на себя такой объем госзаказа, исключительна. Как правило, региональные компании выступают лишь субподрядчиками у федеральных игроков. Однако в Воронежской области аукционы часто проходят с единственным участником — местным ДСК, так как другие девелоперы не готовы брать на себя подобную ответственность.