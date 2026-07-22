В этом году в Хабаровске 23 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Кроме того, 107 школьников набрали на выпускных госэкзаменах от 95 до 99 баллов. Особенно богатой на стобалльников в этом году оказалась химия — на экзамене по этому предмету стобалльных результатов добились сразу семь выпускников. Причем, трое из них являются обучаются у одного преподавателя — учителя химии школы № 12 Оксаны Хахериной. Более того, все 10 ее выпускников, сдававших ЕГЭ по химии в этом году, показали отличные результаты: помимо трех стобалльников еще пятеро школьников набрали больше 90 баллов.