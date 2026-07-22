С начала года приставы Прикамья арестовали у должников более 500 автомобилей

Всего на реализацию с января по июнь передано 254 автомобиля общей стоимостью 126 млн руб. В результате продажи 163 машин выручено и перечислено взыскателям 163 млн руб. В случае если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять не реализованные на торгах автомобили общей стоимостью около 7,7 млн руб. в текущем году согласились 19 взыскателей.