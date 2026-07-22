Мэрия Красноярска ищет подрядчика для строительства нового пешеходного моста на Татышев

Строительство нового велопешеходного моста на остров Татышев в Красноярске планируют начать осенью. Администрация города уже объявила конкурс на поиск подрядчика. По контракту работы должны стартовать в сентябре. На первом этапе будут подготовлены насыпи с обеих сторон, затем начнется возведение опор. Протяженность переправы — 279 метров, с учетом эстакадных подходов — 633 метра. Движение пешеходов и велосипедистов на мосту разделим по полосам. Проектом также предусмотрена архитектурная подсветка, — сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. Глава города также пояснил, что подходы к мосту тоже будут благоустроены. Со стороны острова Татышев должна появиться обширная сеть пешеходных и велодорожек. Торги на проектирование восточной части острова обещают объявить до конца этого года. Со стороны улицы Якутской планируют уложить асфальт, построить детскую площадку, парковку и провести другое благоустройство, проект которого уже готов. Старый аварийный мост снесут.