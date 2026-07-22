Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми археологи обнаружили старинное надгробие в виде ствола дерева

В ходе раскопок на архирейском кладбище в историческом районе Перми археологи обнаружили надгробие в виде мощного ствола с отрубленными ветвями. Срез каменного дерева венчает крест.

Источник: Российская газета

В ходе раскопок на архирейском кладбище в историческом районе Перми археологи обнаружили надгробие в виде мощного ствола с отрубленными ветвями. Срез каменного дерева венчает крест.

Как пояснили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, в могиле похоронен коллежский советник Космач Епафродит Сергеевич, он скончался 5 ноября 1909 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти пермяка стало «перерождение сердца». Так в начале XX века называли болезнь, в ходе которой мышечная ткань замещается жировой, что приводит к сердечной недостаточности.

По мнению ученых, надгробие в виде дерева в христианской культуре отражает представления о жизни и смерти. В частности, срубленное дерево символизирует завершение жизненного пути, а если на нем обрублены ветки, то это означает, что человек при жизни не оставил потомства.