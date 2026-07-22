На Кубани учащиеся техникума сходили на экскурсию в кузницу

Учащиеся Успенского техникума механизации и профессиональных технологий побывали на экскурсии в частной кузнице в ходе «Фестиваля профессий». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Успенского муниципального района Краснодарского края.
Ребята смогли увидеть полный цикл художественной ковки: от нагрева металла в горне до финальной работы на наковальне. Мастер и владелец кузницы Сергей Супрунов наглядно продемонстрировал ключевые приемы обращения с раскаленным металлом и детально разъяснил отличия между традиционной электродуговой и исторической кузнечной сваркой. Экскурсия стала для учащихся наглядной демонстрацией того, как фундаментальные навыки промышленного сварщика трансформируются в высокомаржинальное ремесло.
«Мы познакомили будущих сварщиков с близким направлением в сфере металлообработки. Такие профориентационные занятия позволяют учащимся шире взглянуть на профессию и осознать ее востребованность в разных областях — от крупного машиностроения до изготовления эксклюзивных художественных изделий», — отметила директор техникума Наталья Белова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.