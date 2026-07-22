Амина Гавва: «Каждый финиш — мой новый старт»

Амина, расскажите, как вы узнали о существовании такого фестиваля и почему решили в нем участвовать? Как-то раз я была в гостях у подруги, и она мне рассказала, что есть в Нижнем такой фестиваль и проводится он давно. Мне стало интересно, я почитала о нем. Пока мы общались и пили чай, отправила организаторам свою анкету. Через некоторое время пришел ответ, что заявка согласована. Это не обычный конкурс красоты, а мероприятие с акцентом на материнство и милосердие. Поэтому я и захотела принять в нем участие. Родные и близкие удивились, что вы стали участницей фестиваля? Нет, они уже давно привыкли, что я постоянно участвую в самых разных конкурсах и проектах. Мое решение было принято как должное. На протяжении всего фестиваля я чувствовала поддержку родных, особенно дочки. Она всегда за меня рада. Поговорим чуть подробнее о подготовке к финальному шоу… У нас было несколько выходов в разных костюмах, над которыми мы сами заранее работали. Исходники всем выдали одинаковые, поэтому дальше все зависело исключительно от полета фантазии и рукоделия. Вложить в костюм всю свою женственность и преобразить его, — к этому стремилась каждая из нас. Финальное шоу показало, что все мы очень и очень разные: не было ни одного похожего костюма.