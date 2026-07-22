Амина Гавва: «Каждый финиш — мой новый старт»

В конце мая состоялось подведение итогов 11-го фестиваля красоты, материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026» (12+). Участницы получили заслуженные короны. Титул «Миссис Нижний Новгород — Красота во благо» достался Амине Гавва. Кроме того, она победила в голосовании среди читателей ИА «Время Н».
Амина, расскажите, как вы узнали о существовании такого фестиваля и почему решили в нем участвовать? Как-то раз я была в гостях у подруги, и она мне рассказала, что есть в Нижнем такой фестиваль и проводится он давно. Мне стало интересно, я почитала о нем. Пока мы общались и пили чай, отправила организаторам свою анкету. Через некоторое время пришел ответ, что заявка согласована. Это не обычный конкурс красоты, а мероприятие с акцентом на материнство и милосердие. Поэтому я и захотела принять в нем участие. Родные и близкие удивились, что вы стали участницей фестиваля? Нет, они уже давно привыкли, что я постоянно участвую в самых разных конкурсах и проектах. Мое решение было принято как должное. На протяжении всего фестиваля я чувствовала поддержку родных, особенно дочки. Она всегда за меня рада. Поговорим чуть подробнее о подготовке к финальному шоу… У нас было несколько выходов в разных костюмах, над которыми мы сами заранее работали. Исходники всем выдали одинаковые, поэтому дальше все зависело исключительно от полета фантазии и рукоделия. Вложить в костюм всю свою женственность и преобразить его, — к этому стремилась каждая из нас. Финальное шоу показало, что все мы очень и очень разные: не было ни одного похожего костюма.
Помимо репетиций выхода, для нас проводили различные мастер-классы. В рамках фестиваля мы также поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, подготовив для них творческие номера.
За три месяца мы по-настоящему сплотились в сильную женскую лигу. Я бы так назвала наше сообщество. Никаких закулисных интриг и соперничества, наоборот — постоянно друг друга поддерживали.
Став участницей этого фестиваля, я поняла, что женская дружба — это не пустой звук. Она правда существует. Мы до сих пор общаемся между собой, встречаемся, обсуждаем новые проекты.
Что еще порадовало: cреди нас было много многодетных мам. Семь или восемь, если я не ошибаюсь. Мамочки, у которых трое и даже четверо детей, нашли время на участие и семьи поддержали их. Материнство не мешает реализоваться. Проект наоборот поддерживает таких участниц. Это пример для всех женщин Нижнего Новгорода. Что вы почувствовали, когда среди победителей в номинациях прозвучало ваше имя? Церемония награждения длилась почти час, и, разумеется, мы очень устали. Когда меня объявили, то сначала я даже не поняла, в какой именно номинации. Просто услышала имя и фамилию. На следующий день, когда эмоции чуть схлынули, осознала: это не сон. Я — обладательница титула «Миссис Нижний Новгород 2026 — Красота во благо». И, как выяснилось во время фестиваля, еще и победительница в голосовании читателей вашего информационного агентства. Меня оценили не только профессионалы, но и обычные нижегородцы. Это особенно приятно. Как фестиваль повлиял на вас? Я обнаружила в себе новые способности. Например, начала писать стихи. Для меня это очень удивительно, потому что до фестиваля я не пыталась что-то сочинять. Вдохновение пришло от одной из участниц, которая исполнила песню на собственные стихи.
Мы привыкли жить по четко выстроенной схеме и без сюрпризов, а участие в подобных конкурсах — это всегда вызов, возможность узнать себя с новой стороны, раскрыть свою женственность и разрешить себе что-то большее. В названии фестиваля присутствует слово «милосердие». Какое место оно занимает в вашей жизни? К теме волонтерства нужно прийти. Каждому в свое время. Несколько лет я и мои коллеги по работе сотрудничаем с Центром всесторонней поддержки детей с ограниченными возможностями, расположенным в Арзамасе.
Мы поздравляем ребят с праздниками, проводим для них разные мероприятия. У этих детей очень доброе сердце, они радуются таким мелочам, на которые мы (в повседневной суете) не обращаем внимания. Их силе воли и неподдельной любви к жизни нужно обязательно учиться! Семья, работа, благотворительная деятельность. Не приходится разрываться между тремя сферами? Во всем должен быть баланс. Вокруг меня всегда здоровая атмосфера. Приносить семью в жертву своим другим интересам — ни в коем случае! Я всегда раскладываю все по полочкам, чтобы никого не обделить. Но таких проблем не возникает: я часто беру свою дочь на какие-либо мероприятия. Хочу быть для нее примером, чтобы она понимала: все мои достижения — результат веры родных в меня. Вы поддержите свою дочь, если она станет участницей подобного конкурса? Я буду только рада, если она проявит инициативу. Если может кто-то, можешь и ты. Это мой девиз. Должны быть желание и уверенность в собственных силах. Я однозначно поддержу дочку, поделюсь своим опытом.
У нее сложный подростковый период: сегодня хочет стать дизайнером, завтра — музыкантом, послезавтра — еще кем-то. Я не ограничиваю ее стремления и не навязываю свою «правильную» точку зрения. Лучше попробовать себя в чем-то новом, чем потом жалеть. Понравилось? Твое? Тогда бери и развивай это! За настоящим успехом стоит только смелость. А вы готовы в будущем вновь заявиться на тот или иной фестиваль? Или это пройденный этап и нужно двигаться дальше? Думаю, что готова. Если не в этом году, то в следующем точно. Мы, как участницы этого проекта, имеем право заявляться и на другие фестивали. Как внутри страны, так и международного масштаба. Я не останавливаюсь на достигнутом, всегда интересно двигаться вперед. Каждый финиш — это мой новый старт. Я не завершаю проект, а выхожу на новый уровень, поднимаюсь на ступень выше.