В Емельяновском округе оштрафовали отца катавшейся на квадроцикле 11-летней дочери (видео)

В Емельяновском округе Красноярского края госавтоинспекторы оштрафовали отца школьницы, которая села за руль квадроцикла. Инцидент произошел поздним вечером 12 июня в поселке Элита.
Во время патрулирования экипаж ДПС заметил на проселочной дороге квадроцикл Polaris без регистрационных знаков. Он стоял посреди дороги. Когда инспекторы подъехали ближе, выяснилось, что за рулем находится 11-летняя девочка, а рядом с ней ее ровесница.
Детей сразу отстранили от управления и вызвали родителей. По данным Госавтоинспекции, ключи от квадроцикла школьнице передал ее 51-летний отец.
На мужчину составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку, который заведомо не имеет на это права. Штраф по этой статье составляет 30 тыс. рублей. Кроме того, материалы на отца передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
В Госавтоинспекции напомнили, что мототранспорт является источником повышенной опасности. Родителей просят не оставлять детям свободный доступ к ключам от квадроциклов, питбайков и мотоциклов.