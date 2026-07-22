В Емельяновском округе оштрафовали отца катавшейся на квадроцикле 11-летней дочери (видео)

На мужчину составили административный протокол за передачу управления транспортным средством человеку, который заведомо не имеет на это права. Штраф по этой статье составляет 30 тыс. рублей. Кроме того, материалы на отца передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.