На ТЭЦ в Омской области установили систему контроля выбросов

Автоматическая система контроля выбросов начала работать на всех ТЭЦ компании «ТГК-11» в Омской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве внутренней политики.
С помощью современного оборудования данные в режиме реального времени передаются напрямую в Росприроднадзор, что гарантирует полную экологическую прозрачность производства. Высокоточные датчики смонтированы непосредственно на дымовых трубах и круглосуточно отслеживают ключевые экологические параметры.
Всего компания «ТГК-11» установила восемь таких комплексов на своих ТЭЦ. Все оборудование успешно прошло приемку инспекторами природоохранного ведомства. Компания продолжит внедрение новых технологий для планомерного снижения общего воздействия производства на окружающую среду.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.