В Перми митрополит Мефодий простился с коллективом епархиального управления

«Мне выпала честь первым встречать архиерея на пермской земле. За время его управления епархией Пермский край обрел новые храмы, восстановленные святыни, а также сильную духовную школу. Уверен, его труды еще долго будут служить на благо Прикамья. Желаю владыке здоровья, мира и добра», — отметил Валерий Сухих.