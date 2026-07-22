Как выбрать компьютер и не переплатить?

Пришло время обновить компьютер, но не хочется переплачивать за ненужные «примочки», которые могут навязать не разбирающемуся в технике человеку в магазине? Если вы не геймер, не занимаетесь обработкой видео, а хотите собрать машину для работы с текстами, документами и просмотра фильмов, рекомендации нашего эксперта — для вас.