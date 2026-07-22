Как выбрать компьютер и не переплатить?

Если вы не геймер, не занимаетесь обработкой видео, а хотите собрать машину для работы с текстами, документами и просмотра фильмов, рекомендации нашего эксперта — для вас.
Пришло время обновить компьютер, но не хочется переплачивать за ненужные «примочки», которые могут навязать не разбирающемуся в технике человеку в магазине? Если вы не геймер, не занимаетесь обработкой видео, а хотите собрать машину для работы с текстами, документами и просмотра фильмов, рекомендации нашего эксперта — для вас.
"Четырёх- или шестиядерного процессора в категории 65 ватт со встроенным графическим видеоядром будет достаточно. Кулер к такому или идёт в комплекте, или отдельно докупается, но дополнительные системы охлаждения не нужны, — рассказывает системный администратор Олег Орлов. —Оперативную память возьмите технологии DDR4 объёмом 16 гигабайт. Возможно, предложат более современную DDR5, но выйдет она значительно дороже, а разницы в использовании при озвученных задачах вы не заметите.
Также потребуется запоминающее устройство: SSD-диск на 256 гигабайт, его более чем достаточно для установки операционной системы и работы. Жёсткие диски сейчас необоснованно дорогие, поэтому, если вам не нужно хранить огромные массивы данных, к покупке не рекомендую".
Системный блок эксперт советует выбирать без подсветок, тюнингов и внешних подключаемых устройств: чтобы не переплатить, берите обычный корпус. Блок питания подойдёт порядка 400−450 ватт, монитор — с разрешением Full HD. Клавиатуру и мышь можно выбрать на своё усмотрение.
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